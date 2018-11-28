شكرا لقرائتكم خبر عن ساندرا بولوك تخطف الأنظار بعرض Bird Box فى برلين بتوقيع Alberta Ferretti والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضرت النجمة العالمية ساندرا بولوك عرض فيلمها الجديد " Bird Box " الذي أقيم في برلين بألمانيا، وبمجرد وصول ساندرا للسجادة الحمراء بمكان عرض الفيلم تركزت عليها عدسات المصورين.

ظهرت ساندرا بولوك البالغة من العمر 54 عاما مرتدية فستان ذى تصميم مذهل حمل إمضاء دار أزياء " Alberta Ferretti " ، بينما اختارت حذاءها من مجموعة " Stuart Weitzman " ، في حين ظهرت بقرط من مجموعة " Stephen Webster " .

فيلم " Bird Box " شارك في بطولته عدد كبير من النجوم العالميين من ابرزهم ساندرا بولوك وتوم هولاندر وسارة بولسون و روزا سالازار و جاكي ويفر وغيرهم .



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