شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. غياب نجوم الفن عن عزاء عادل أمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيم اليوم الأربعاء عزاء الفنان الراحل عادل أمين بدار مناسبات مسجد المجمع الإسلامى بالشيخ زايد وسط غياب واضح لنجوم الفن.

واقتصر حضور الفنانين على سامح الصريطى وبسام رجب، بالإضافة إلى أسرة وأصدقاء الفنان الراحل.

وتوفى الفنان عادل أمين صباح اليوم الاثنين، بعد صراع مع المرض عن عمر 83 عامًا.

وشارك الفنان الراحل عادل أمين فى عدة أعمال سينمائية ودرامية أثرت فى الجماهير، كما أن آخر أعماله مسلسلات "الرحلة، "أبو عمر المصرى"، و"فوق السحاب"، والتى عرضت فى رمضان الماضى، كما شارك فى مسلسل رأفت الهجان بدور "عزرا"، وفى مسلسل "ليالى الحلمية".



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عزاء عادل أمين (7)



عزاء عادل أمين (8)



عزاء عادل أمين (9)



عزاء عادل أمين (10)



عزاء عادل أمين (11)



عزاء عادل أمين (12)



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