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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. فيكتوريا بيكهام بفستان من تصميمها سعره 2451 جنيه استرليني والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقطت عدسات مصورى " البابارتزي" عدة صور للنجمة و مصممة الأزياء الشهيرة فيكتوريا بيكهام بعد تناولها وجبة العشاء بأحد المطاعم الفاخرة الموجودة في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث سجلت الكاميرا لحظة خروجها من المطعم وتوجهها لكي تستقل سيارتها.
ظهرت فيكتوريا بيكهام البالغة من العمر 44 عاما مرتدية فستان باللون البني من أحد تصميمات " Victoria Beckham " و وصل سعره 2451 جنيه استرليني ، بينما اختارت أن ترتدي حذاء و حقيبة باللون الأحمر وهو ما أبرز أناقتها و رقي إطلالتها .
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