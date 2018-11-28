شكرا لقرائتكم خبر عن رشا بن معاوية: سعاد حسنى مثلى الأعلى وأتمنى العمل مع الزعيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ــ تركيزي في مصر وأجلت كل أعمالي في تونس ــ أشارك في مسلسلين بموسم رمضان 2019 وأتمنى العمل مع كاملة أبوذكري ــ لا أقدم القبلات والأحضان في السينما ورفضت بطولات لهذا السبب

الفنانة التونسية رشا بن معاوية منذ أول ظهور لها في الدراما المصرية في مسلسل "فوق السحاب" لفتت إليها الأنظار بأدائها المتميز وموهبتها التمثيلية المتفردة، فهي لمن لا يعرفها ظهرت بوادر موهبتها من سن الخامسة حينما أسند إليها دور البطولة في مسلسل تونسي، ثم عادت شابة عام 2014 ونالت جائزة أفضل ممثلة بالمهرجان المغاربي عن فيلم "ليلة القمر العمياء" للمخرجة خديجة المكشر..

بعدها توالت أعمالها الناجحة التي لفتت إليها الأنظار، فقدمها المخرج مجدي السميري في البطولة بمسلسله "ليلة الشك" ونالت من خلاله أيضا جائزة أفضل ممثلة، وكانت آخر أعمالها السينمائية فيلم "المحفظة" من إخراج كريم برهومة وهو فيلم روائي قصير تم عرضه بمهرجان " أيام قرطاج المسرحية "، كما قدمت مسلسلات تونسية عديدة منها "الأكابر" ومسلسل "وردة وكتاب" و"الدوام "..

رشا في حوارها مع الخليج 365 تتحدث عن تجربتها في تونس وفي مصر، خاصة أنها ستخوض البطولة في عملين ضمن موسم دراما رمضان 2019 ..

كيف تعلمت اللهجة المصرية؟

أحب الأفلام والمسلسلات المصرية وكنت دائما أشاهدها، وأنا شخصيا أحب اللهجة المصرية، وحتى وأنا في تونس كنت أصرح بأنني أحب مصر وأتمنى العمل بها، ولذلك عندما جئت إلى مصر كان الموضوع بالنسبة للمعجبين بي في تونس به فرحة وزملائي الممثلين هنأوني وشجعوني .

كيف كان رد الفعل لأول تجاربك في مصر؟

قدمت مع هاني سلامة مسلسل " فوق السحاب " وحقق رد فعل جيدا، وكان بداية تعريف لي مع الجمهور المصري والعربي، كما قدمت مع المخرج الكبير حاتم علي مسلسل " اوركيديا " وتم عرضه في دبي وابوظبي، وهو مخرج متميز استفدت من العمل معه .

من بين الممثلات القادمات من تونس تعتبرينها صاحبة تجربة مميزة في الفن المصري؟

بكل تأكيد هند صبري هي الأكثر نجاحا والنموذج الأمثل، وكل الفنانات اللاتي جاءت من تونس اعتقد أنهن حققن نجاحا وأصبح لهن تجارب مميزة ولكن هند صبري ما زالت الأشهر.



رشا بن معاوية في مسلسل فوق السحاب

ما نوعية الأدوار التي تجدين نفسك فيها وتحبين تقديمها؟

أميل أكثر للأدوار الدرامية المؤثرة التي تتماس مع الناس ومع مشاكلهم، ولكن في مصر أرغب فى تقديم دور فتاة شعبية.

من الممثلة المفضلة لديك من نجمات السينما المصرية؟

أحب جدا الفنانة سعاد حسني وأحفظ كل أفلامها وأعشق دلعها واعتبرها مثلي الأعلى في الفن، ومثلا فيلم " صغيرة على الحب" احفظه عن ظهر قلب، ومن أكثر الأفلام التي أحبها.



رشا بن معاوية في حوارها مع الخليج 365

من أهم المخرجين فى السينما المصرية الذين تتمنين العمل معهم؟

كل المخرجين المتميزين أتمنى العمل معهم، وعلى سبيل المثل عمرو عرفة وكاملة ابوذكري وبيتر ميمي ومن النجوم اتمنى العمل مع احمد السقا ويسرا وأحمد عز وإلهام شاهين وعادل إمام بكل تأكيد، فهو الزعيم حتى لو أقدم معه مشهدا واحدا فهو تاريخ كبير وحلم بالنسبة لي .



رشا بن معاوية

هل لديك شروط محددة في نوعية ما تقدمينه من أدوار؟

في حياتي على الريد كاربت أرتدى الملابس "المفتوحة" لكنها شيك وبدون مبالغة، لكنني أرفض تقديم القبلات والأحضان في الفن، ومع ذلك أحترم من يقدمها فهي حرية شخصية لكن بالنسبة لي لا أرى نفسي فيها ورفضت أفلاما في تونس وبطولات بسبب المشاهد التي بها قبلات وأحضان، وحتى لو أن دوبليرة هي من ستقدم القبلات لكن طالما اسمي سيوضع على العمل فأنا أرفضها.

وأضافت: "أكرر أنا لست ضد هذه المشاهد ولا ضد من يقدمها بل أشاهدها أيضا، ولكن أنا شخصيا لا أقدمها بالإضافة لكوني لا أحب ان يشاهدني فيما بعد أولادي في هذه المشاهد" .