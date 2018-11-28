شكرا لقرائتكم خبر عن عادل حسان: استمرار عرض مسرحية "مترو" لـ15 ليلة أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المخرج عادل حسان، مدير فرقة مسرح الشباب التابعة للبيت الفنى للمسرح، اليوم الأربعاء، مد عرض "مترو" من إنتاج الفرقة لـ15 ليلة أخرى، وذلك بعد إشادة وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم بالمسرحية التى لاقت إعجاب الجمهور.

كانت وزيرة الثقافة قد شاهدت مسرحية "مترو" من إنتاج فرقة مسرح الشباب التابعة للبيت الفنى للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار على مسرح ملك، برمسيس، بحضور عادل حسان مدير الفرقة .

وأشادت وزيرة الثقافة بالعرض وبأداء فريق العمل الذى تميز بالإتقان وتنوع بين الإلقاء المسرحى والتعبير الحركى والغناء، مؤكدة إتاحة الفرصة لشباب الفنانين الواعدين لتقديم أفكار جديدة تساهم فى إثراء الساحة الإبداعية فى مصر .

يوجه العرض رسالة إلى الشباب تحثهم على مقاومة السلبيات فى المجتمع والتغلب عليها والبحث عن الإمكانات الشخصية الحقيقية لتطوير الذات وتنمية ملكاتها والاتجاه نحو دروب التفاؤل والأمل، لتحقيق الإحلام والطموحات وضرورة السعى لكسر القوالب الفكرية التقليدية التى تؤدى إلى الجمود، وذلك من خلال معالجة رمزية تدور حول شخصية يحيى الذى يتواجد فى محطة مترو غامضة فيفقد الزمن ويلتقى بإحدى الفتيات ليدور بينهما حوار يصور العديد من المعتقدات الخاطئة الموروثة والتى لا تزال سائدة.

مترو تأليف محمد فضل، بطولة أحمد خالد، شريهان قطب، خالد شرشابى، أحمد عمار، سلمى عصام، مصطفى رضا، أشعار ضياء الرحمن، إعداد موسيقى محمد خالد، فكرة وإخراج عادل رأفت.