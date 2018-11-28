كتب امير فتحي في الأربعاء 28 نوفنبر 2018 09:34 مساءً -

شاهدوا.. ابنتا أبرار الكويتية غاضبتان منها بسبب ملابسها

أحدثت ​الفنانة أبرار​ الكويتية موجة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي بعدما انتشر فيديو لها وهي توبّخ ابنتيها.

وظهرت وهي ترتدي قطعة من الفرو على ثيابها، وأعلنت أن بناتها يعارضن ذلك. وطلبت منها إحداهن الابتعاد عنها معربة عن شعورها بالحزن على الحيوانات التي يتم ذبحها من أجل صنع هذه الملابس.

وسألتها: “مو يلوع قلبك؟”. إلا أن الفنانة أعلنت براءتها من قتل الحيوانات، وكشفت أنها دفعت مبلغاً باهظاً لقاء شراء هذا الفرو.

وقالت: “شوفوا اللي باعوه”. ونبهتها بناتها إلى أن لدى الحيوانات مشاعر وأنها تشعر بالألم أيضاً ولا يجوز زبحها للإستفادة من فروها.