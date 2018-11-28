ديمة بياعة: إتّخذتُ هذا القرار ونفّذته!

متابعة الخليج 365: قرّرت الممثلة السورية ديمة بياعة التي ابتعدت لفترة عن الدراما السويرة، العودة إلى دمشق والعمل في الدراما السورية. وبالفعل وصلت أمس لتلتقط صورة في المطار عند بوابة القادمين وتنشرها على حساباتها الشخصية.

وهي تتحضر لتصوير دورها في مسلسل “سلاسل الذهب”، وهو من تأليف سيف رضا حامد وإخراج إياد نحّاس وبطولة بسام كوسا وكاريس بشار وشكران مرتجى وعبد الهادي الصبّاغ. ويحكي العمل قصة شامية تنطلق من صائغ يجيد التعاطي الذكي مع النساء والإيقاع بهنّ، ويلقي الضوء على صراعات ضمن بيئة شامية يفترض أن تكون خارج النمطية المعتادة لمثل هذه الأعمال.

وفي حديث سريع لبياعة مع “الأخبار”، عبّرت عن “سعادتها بزيارة بلدها الذي لم تنقطع عنه نهائياً رغم كل الأحوال المتردّية التي عاشها خلال السنوات السبع”.

وأضافت أنها عندما “تأتي إلى الشام، لا تنزل في فندق، طالما أن بيت والدتها النجمة مها المصري موجود. فهي تقيم حيث يتاح لها إحياء الطقوس العائلية والتعاطي الحميمي مع مدينتها والإطلالة عليها من إحدى بواباتها القديمة!”.