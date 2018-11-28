متابعة بتجــــــــــــــرد: استذكرت النجمة لطيفة التونسية زميلتها وابنة بلدها الفنانة الراحلة ذكرى وذلك في ذكرى يوم وفاتها. ونشرت لطيفة التونسية صورة لـ ذكرى عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي وكتبت بتعليقها عليها: “15 عام وما نسيناك يا ذكرى الغالية .. ذكراك باقية في قلبي ووجداني للأبد ذكرى”. الجدير ذكره أن صداقة مميّزة كانت تجمع بين لطيفة التونسية والراحلة ذكرى.

شكرا لقرائتكم خبر عن لطيفة التونسية تحيي ذكرى صديقتها الراحلة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة بتجرد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي بتجرد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .