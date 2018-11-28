فارس كرم يودّع عام 2018 في مدينة الضباب

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Nov 28, 2018
يودّع النجم فارس كرم عام 2018 بحفل فني سيحييه في مدينة الضباب – لندن.
واعلن “كرم” الخبر على حساباته على مواقع التواصل حيث قام بنشر بوستر الحفلة، معلناً انه سيستقبل عام 2019 بحفل فني ضخم في لندن. وقال “رأس السنة سوا في لندن”.
نذكر ان فارس كرم كان قد غاب عن التواصل مع جمهوره منذ ان فُجع الشهر الفائت بوفاة والده، وها هو اليوم يعود تدريجياً للتواصل مع محبيه.
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