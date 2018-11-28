“اسكال” يروي في اولى حلقاته حكايات اللبنانيين في كاليفورنيا

تطل الزميلة ريميال نعمة غداً الخميس29 تشرين2 عبر “الاو.تي.في” بعد نشرة الأخبار بحلقة اولى فعلياً من برنامج “اسكال” والذي يروي حكايات اللبنانيين في المغتربات وتحديداً من ولاية كاليفورنيا ومن “لوس انجلوس” التي يقيم فيها حوالي 40 الف لبناني، تعود هجرة البعض منهم للعام 1880، وذلك في حلقات متتالية.

في الحلقة الاولى ريبورتاج خاص عن الجالية الأرمنية من اصول لبنانية والذين يشكلون 40% من عدد سكان مدينة غلندال في لوس انجلوس، اضافة الى لقاءات ومقابلات اخرى مؤثرة حول الحضور اللبناني في تلك البلاد.

تبث الحلقة هذا الخميس الساعة 8:30 مساء بعد نشرة الأخبار، ويعاد بثها الجمعة مرتين 3:45 صباحاً و2.50 بعد الظهر، والاحد الذي يليه 3:30 بعد الظهر بتوقيت بيروت.

البرنامج من اعداد وتقديم الزميلة نعمة وإخراج ايلي فواز.