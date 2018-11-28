ديانا حداد تحتفل بإبنتها

عايدت الفنانة اللبنانية ديانا حداد ابنتها ميرا بمناسبة عيد ميلادها.

ونشرت “حداد” على حسابها على انستغرام فيديو تضمن مجموعة من الصور تعود الى ابنتها “ميرا” من مراحل عمرية مختلفة.

ديانا ارفقت الفيديو بتعليق عبرت فيه عن حبها الكبير لابنتها وقالت: “كل عام وانت فرحة عمري يا عمري. يا ضحكة البيت وشقية البيت يا ميره متل بعض الناس لما كانوا هيك. يخليلي ياكم يا عمري ولا يحرمني منكم والله يعطيكم أحلى ايّام بحياتكم يا رب”.

وتفاعل الجمهور مع المنشور حيث قاموا بمعايدة ابنتها وتمنوا لها اياماً سعيدة.

من جهة الاعمال الفنية، صرحت ديانا حداد عن تحضيرها للعديد من الأغاني الجديدة ومنوعة منها لبنانية ومصرية وعراقية ومغربية.

وكشفت انها ستطلق اغنية بعد عشرة ايام باللهجة البيضاء او البدوية التي ستعود بها الى امجاد “اهل العشق” وستحمل عنوان “ما حد يحس بالعاشق”.