عزاء والدة السيناريست محمد رفعت في مسجد عمر مكرم الجمعة المقبلة

القاهرة - لايف ستايل يُقام عزاء والدة السيناريست محمد رفعت يوم الجمعة المقبلة، في مسجد عمر مكرم بالتحرير. وأقيمت صلاة الجنازة على والدة السيناريست الدكتور محمد رفعت ,الأربعاء, بعد صلاة الظهر من مسجد مصطفى محمود في المهندسين. كانت والدة السيناريست محمد رفعت رحلت عن عالمنا مساء الثلاثاء، بعد صراع مع المرض.

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