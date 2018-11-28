يسرا تكشف أسرارًا جديدة في حياة الراحل عامر منيب

أكّدت الفنانة يسرا على أنّ الفنان الراحل عامر منيب كان مثالا رائعا في الأخلاق والطيبة والرقي.

وأضافت يسرا خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "DMC" الأربعاء، أن منيب رغم مروره بمراحل صعبة للغاية في مرضه فإنه كان دائمًا راضيا ومبتسما.

وبيّنت يسرا أن المجتمع لم يعطِ عامر منيب حقه سواء في حياته أو بعد مماته.