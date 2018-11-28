أسرة الفنانة شادية تكشف أسرار جديدة منذ اعتزالها الفن لأول مرة

القاهرة ـ لايف ستايل
كشفت أسرة دلوعة الشاشة الفنانة شادية، أسرار 33 عامًا من الاعتزال لأول مرة، في الذكرى الأولى لرحيل، وعرضها برنامج "هذا الصباح" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز".
من أهم هذه الأسرار:
- بعد اعتزالها وأثناء رحلة عمرتها بالأراضى السعودية أرادت أن تحتفظ بحفنة من جبل عرفات، فأهداها أحد الأمراء السعوديين حفنة من الرمال، وظلت تلك الحفنة في ركن الصلاة الخاص بها.
- كانت لا تحبذ تعليق صور لها بمنزلها.
- تبرعت الفنانة شادية بجميع فساتينها بعد اعتزالها.
- الحب الأول بحياة شادية كان بعمر الـ 17 عامًا ولكنه لم يخرج إلى النور.
- شادية كانت لديها نوتة تدون فيها أماكن توزيع الصدقات والزكاة بمبلغ شهري ولا أحد يعلم بها إلا سائقها الخاص.
- أبرز زيجاتها كان الفنان عماد حمدي والفنان صلاح ذو الفقار.
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