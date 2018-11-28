شقيق ياسمين عبد العزيز يساندها بعد طلاقها

كتب امير فتحي في الأربعاء 28 نوفنبر 2018 06:49 مساءً -

ياسمين عبدالعزيز

ساند ​وائل عبد العزيز​ شقيقته الممثلة المصرية ​ياسمين عبد العزيز​ بعد طلاقها من زوجها رجل الأعمال ​محمد حلاوة​.

ونشر وائل عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة جمعته بشقيقته وعلّق عليه بالقول:” يا روحي انجحي وكسري الدنيا، إحنا نكسر مننكسرش”.

وكانت ياسمين قد أعلنت منذ أيام عن إنفصالها عن زوجها والذي تمّ منذ عام بسرية تامة حفاظاً على خصوصيتهما بحسب ما قالت.

وأتى إعلان ياسمين هذا بعد الأخبار التي تمّ تداولها عن زواج طليقها من الممثلة المصرية ريهام حجاج دون تأكيد الموضوع.