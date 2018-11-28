كتب امير فتحي في الأربعاء 28 نوفنبر 2018 06:49 مساءً -

ديفيد بيكهام يقبل إبنته على شفتيها ويثير غيرة النساء

من المعروف أن لاعب كرة القدم الإنجليزي السابق ​ديفيد بيكهام​ من أكثر الرجال حول العالم جاذبيةً وجمالاً مما جعله محط متابعة وإهتمام من قبل الكثير من النساء.

ومؤخراً أثار بيكهام غيرة هؤلاء بقبلته لإبنته هاربر البالغة من العُمر 7 سنوات على شفتيها وذلك أثناء مرافقته لها وهي تمارس رياضة التزلج على الجليد.

وشارك بيكهام هذه اللحظة مع المتابعين عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي تعبيراً منه عن مدى حبّه لإبنته، ولاقت تفاعلاً كبيراً حيث تمنت الكثير من المعلقات انّهنّ لو كنّ مكان الصغيرة.