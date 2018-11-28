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ديفيد بيكهام يقبل إبنته على شفتيها ويثير غيرة النساء

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مايا محمد 0 0

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كتب امير فتحي في الأربعاء 28 نوفنبر 2018 06:49 مساءً -

David Beckham shares kiss with daughter Harper as they enjoy ice skating trip

David Beckham shares kiss with daughter Harper as they enjoy ice skating trip

ديفيد بيكهام يقبل إبنته على شفتيها ويثير غيرة النساء

من المعروف أن لاعب كرة القدم الإنجليزي السابق ​ديفيد بيكهام​ من أكثر الرجال حول العالم جاذبيةً وجمالاً مما جعله محط متابعة وإهتمام من قبل الكثير من النساء.David Beckham shares kiss with daughter Harper as they enjoy ice skating trip

David Beckham shares kiss with daughter Harper as they enjoy ice skating trip

ومؤخراً أثار بيكهام غيرة هؤلاء بقبلته لإبنته هاربر البالغة من العُمر 7 سنوات على شفتيها وذلك أثناء مرافقته لها وهي تمارس التزلج على الجليد.David Beckham shares kiss with daughter Harper as they enjoy ice skating trip

David Beckham shares kiss with daughter Harper as they enjoy ice skating trip

وشارك بيكهام هذه اللحظة مع المتابعين عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي تعبيراً منه عن مدى حبّه لإبنته، ولاقت تفاعلاً كبيراً حيث تمنت الكثير من المعلقات انّهنّ لو كنّ مكان الصغيرة.

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