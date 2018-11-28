جي جي حديد تخضع لجسلة تصوير دعما لصديقتها.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

خضعت عارضة الأزياء الشابة جي جي حديد، لجلسة تصوير جديدة أجرتها بأحد دور العرض الفنية بمدينة نيويورك، وذلك دعمًَا لمالكة دار العرض التي تعد إحدى صديقاتها.

ومن جانبها نشرت جي جي حديد اللقطات الجديدة لها على حسابها الخاص على موقع تبادل الصور “إنستجرام” ومن خلفها يظهر اسم دار النشر“artist collector”.

وجاءت جلسة التصوير بعد ظهور جي جي حديد على غلاف مجلة “chaos” احتفالًا بمرور 90 عام على ظهور شخصية ميكي ماوس، الكارتونية الشهيرة.

وكانت عارضة الأزياء والنجمة الأمريكية ​الشهيرة والفلسطينية الأصل جي جي حديد​، قد نشرت صورة لها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي وكان إلتقطها لها أحد مصوري البابازاتزي.

وفوجئت العارضة العالمية البالغة من العمر 23 عاما، برفع هذا المصور دعوى قضائية ضدّها وضدّ كل حساب أعاد نشر الصورة دون الإشارة إلى اسمه وذلك بعد أن طلب من إدارة الموقع الذي نشرت عبره حديد الصورة حذفها.

ونشرت النجمة العالمية عبر صفحتها الخاصة رسالة مطوّلة أعربت فيها عن صدمتها من تصرف المصوّر خاصةً أن الصورة لها معربةً عن أنها دائماً ما كانت تتعاطف مع مصوري الباباراتزي لأنها تعلم أن هذا العمل هو مصدر رزقهم على الرغم من المضايقات التي تتعرض لها بسبب عدم منحها الخصوصية التي تحتاجها.