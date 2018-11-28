بيلا حديد تقوم برحلة سفاري في صحراء الإمارات.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

يبدو أن عارضة الأزياء والنجمة الأمريكية من أصول فلسطينية ​بيلا حديد​، قد استغلت تواجدها في دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم حبيبها المغني العالمي ​ذا ويكند ​في حفله الذي أحياه هناك مؤخراً في القيام ببعض النشاطات المحلية.

وزار الثنائي الصحراء العربية، وإلتقطا الكثير من الصور هناك، حيث ظهرت بيلا في إحداها وهي تقود الـATV وحرصت أن ترتدي خوذة الحماية على رأسها، خُصوصًا بعد حادثة السّقوط التي تعرَضت لها عندما كانت بعُمر السادسة، بحسب ما أشارته في إحدى صورها.

وبدت بيلا حديد في صورة أخرى، وهي تقف على الـATV ولكن هذه المرّة بإطلالة جريئة حيث نسّقت بنطلون كاكي مع توب أبيض جريء، كشف عن جُزءٍ كبير من بطنها الممشوق.

ومن جانبها علّقت جريدة الديلي ميل البريطانية على هذه الصورة قائلةً: تحدّت النّجمة سخط الشّرطة عن طريق كشف جذعها العاري.

وكانت العارضة العالمية بيلا حديد، قد خطفت الأنظار خلال تواجدها في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، استعدادًا لمشاركتها في عروض أزياء “فيكتوريا سيكريت”.

بيلا حديد، صاحبة الـ 22 عامًا، تألقت بإطلالة سوداء أنيقة خلال توجهها إلى إحدى البرامج التليفزيونية، وأظهرت مفاتنها مُختارةً توب شفاف أسود اللون، كشف عن صدرها، وارتدت سترة رسمية سوداء عريضة وبنطال عريض ذو خصر عالٍ.