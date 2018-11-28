رانيا محمود ياسين تحذر النجوم من منتحل شخصية أميرة العايدي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حذرت الفنانة المصرية رانيا محمود ياسين، زملائها في الوسط الفني من منتحل شخصية الفنانة أميرة العايدي، ويتحدث باسمها عبر تطبيق «واتس آب».

رانيا محمود ياسين، قالت عبر صفحتها الشخصية بموقع «فيس بوك»: «لو سمحتم صديقتي الفنانة أميرة العايدي تؤكد وتحذر كل زملائها وأصدقها الفنانين أنه لا يوجد لها أي حساب علي شبكات التواصل الاجتماعي وليس لها أي رقم تليفون غير اللي أصدقانا عارفينه».

وأضافت: «هناك شخصية تنتحل شخصيتها علي الواتس اب وأيضا علي شبكات التواصل لذلك وجب التحذير من هذا الشخص لأنه دخل لكثير من زملائنا علي إنه الفنانة أميرة العايدي».

وأعادت الفنانة نشوى مصطفى، نشر التحذير عبر صفحتها الشخصية بموقع “فيس بوك”.

من ناحية أخرى تعيش أميرة العايدي، حالة نشاط فني خلال الفترة الأخيرة وتشارك في عدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة.

الفنانة المصرية تشارك في مسلسل «للحب فرصة أخيرة»، وهو من بطولة داليا البحيري، وإخراج منال الصيفي، و مسلسل «الرحلة»، بطولة باسل الخياط، وإخراج حسام علي، و مسلسل «أهو ده اللي صار»، بطولة روبي، وإخراج حاتم علي.