خالد بو صخر يكشف عن رغبته في إجراء عملية تجميل.. والجمهور يعترض

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان الكويتي خالد بو صخر، نجم الموسم الخامس من برنامج “ستار أكاديمي”، عن رغبته في إجراء عملية تجميل، إلا أنه لم يتخذ القرار بعد.

الفنان الكويتي قال إنه يريد تغيير شكل أنفه، حيث كتب: “ودي أسوي خشمي تجميل.. بعالج الانحراف اللي فيه، فبالمرة نعدله.. شرايكم؟”.

جمهور خالد رفضوا إجرائه أي عملية تجميل، وأكدوا أنه جميل بهذا الشكل، ومن الممكن أن تشوه عملية التجميل وسامته.

يذكر أن الفنان الكويتي خالد بو صخر يستعد حاليا للمشاركة في مسرحية “زمانا خرابهي” إلى جانب نخبة من الفنانين منهم: خالد العجيرب، وعبدالله بهمن، والفنان المصري علاء مرسي، وعدد من الفنانين العمانيين، وهي من إخراج حسين العويناتي.

وكان الفنان خالد بو صخر قد خضع لعملية جراحية في المخ العام الماضي، حيث كان يعاني من نزيف حاد بالوريد، وذلك على الرغم من أنه لم يتعرّض لحادث، كما لم يسقط أو يتعرض لضرب على رأسه، فقام بعمل قسطرة تشخيصية، وتبيّن أن الوريد متشابك مع الشريان بدون سبب.