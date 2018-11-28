حمدي الميرغني يرد على محمد صبحي: لسنا قليلي الأدب

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عبر الفنان المصري حمدي الميرغني، عن غضبه من الانتقادات التي وجهها الفنان محمد صبحي مؤخرًا لفريق «مسرح مصر»، واصفًا ما يقدموه بأنه اسكتشات.

حمدي الميرغني، قال خلال لقائه في برنامج «حفلة 11»، مع الإعلامية سمر يسري، والذي يذاع عبر فضائية on e: «محمد صبحي قامة كبيرة ومن حقه علينا عندما يتكلم أن نستمع إليه ونحن منصتون، لكننا لسنا قليلي الأدب كما وصفنا».

وأضاف: «ليس عيبًا أن تكون مسرحيات مسرح مصر اسكتشات كما يقول، لكن أقول له إن كلمة مصر لم توضع في شيء مهين، ومن حقه أن يصنفنا كما يريد، لكن هدف مسرح مصر هو الإضحاك».

وتابع: «نحن لسنا قليلي الأدب، فجمهور مسرح مصر أناس محترمون، فيهم الأطباء والمهندسون والمحامون، ولا يوجد أي مسرحية كنا فيها قليلي الأدب».

وقال الميرغني: «محمد صبحي يقدم المسرح كما يجب أن يكون، من خلال رواية لها بداية ومنتصف ونهاية، أما “مسرح مصر” فيقدم برنامجا تليفزيونيا في شكل مسرحي، مع مراعاة متطلبات السرعة، مقارنا في هذا الصدد بين الأغنيات الطويلة لأم كلثوم وعبدالحليم حافظ في الماضي».

وأكد نجم مسرح مصر، أنه كُرم كأحسن ممثل مسرحي في عام 2017، وهو لم يقدم سوى مسرحيات “مسرح مصر”، ومع ذلك كُرم من الدولة، وهذا اعتراف بأهمية «مسرح مصر»، فهدفنا هو الضحك مثلما كان يفعل الفنان إسماعيل ياسين أو الفنان فؤاد المهندس في أعمالهما، فهي لا تحمل رسالة إلا الضحك، على حد تعبيره.

وكان محمد صبحي، قد شن هجومًا حادًا على الفنان أشرف عبدالباقي، ونجوم فريقه بسبب اسم الفرقة ونسبها إلى مصر، كما وصف المحتوى الذي يقدمونه بأنه قلة أدب، ولا يخرج عن كونه اسكتشات.