مها أحمد تحتفل بعيد ميلاد نجلها المريض بكلمات مؤثرة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة المصرية مها أحمد، وزوجها الفنان مجدي كامل، بعيد ميلاد نجلهما الأكبر أحمد وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة.

مها أحمد، نشرت فيديو من الاحتفال عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»، وعلقت عليه قائلة: «كل سنة وأنت طيب يا أغلى وأحلى حاجة حصلتلي في حياتي يا عمري إللي فات وعمري إللي جاي ربنا يخليك ليا يا أعز الناس يا قلب ماما يا حمودي».ميلاد نجلها

وتلقت مها أحمد العديد من تهاني متابعيها بعيد ميلاد نجلها والتي دعت لها ولزوجها بأن يكون اهتمامهما بنجلهما في ميزان حسناتهما.

الفنانة المصرية لم تكشف عن نجلها أحمد سوى قبل عامين، وذلك خلال سفره في رحلة علاج برفقة والده الفنان مجدي كامل في ألمانيا، وقد تسبب أحمد بدخولها في نوبة بكاء شديدة على الهواء بسبب حالته الصحية، وطالبت من متابعيها الدعاء له.

مها أحمد، لها ولد أخر من زوجها مجدي كامل، يدعى عماد، وهو لاعب كرة قدم، ويرتبط بعلاقة قوية جدًا بشقيقه الأكبر أحمد، ودائمًا ينشر صور وفيديوهات برفقته عبر صفحته على «إنستجرام».

من ناحية أخرى، خضعت مها أحمد مؤخرًا لحمية قاسية، أفقدتها لكثير من وزنها، وذلك من أجل تقديم برنامجها الجديد «الست هانم»، والذي يذاع على القناة الأولى للتلفزيون المصري.