كلمات مؤثرة من بلقيس إلى زوجها – بالصورة

متابعة الخليج 365: وجهت النجمة بلقيس فتحي رسالة مؤثرة إلى زوجها رجل الأعمل السعودي سلطان عبد اللطيف من خلال صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي.

ونشرت بلقيس صورة تجمعها بزوجها وكتبت بتعليقها عليها: “أنت كل شيء في حياتي”، فنالت آلاف علامات الإعجاب والتعليقات من متابعيها الذين تمنوا لها دوام السعادة والإستقرار على الصعيدين الشخصي والفني.

على صعيد آخر، تحصد بلقيس فتحي حاليًا أصداء أغنيتها الجديدة “شوف لي حل” وهي من كلمات محمد الجبوري، ألحان علي صابر وتوزيع ميثم علاء الدين.