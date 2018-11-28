كارول سماحة ترحب بـ زياد الرحباني في مصر.. متى يلتقيان؟

متابعة الخليج 365: رحبت النجمة اللبنانية كارول سماحة بالموسيقار زياد الرحباني في مصر، على طريقتها الخاصة.

ونشرت كارول سماحة عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي صورة تجمعها بالرحباني وأشارت في تعليقها عليها إلى أنها ستحضر حفله المنتظر على مسرح قاعة المنارة في التجمع الخامس يوم 30 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

الجدير ذكره أن زياد الرحباني كان قد حضر حفل كارول سماحة ضمن مهرجانات صيدا الدّولية خلال الصيف المنصرم كما وأعرب عن رغبته بالتعاون معها في أغنيتين يعقدان في الفترة الراهنة جلسات عمل مكثفة لإنجازهما.