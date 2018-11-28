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شكرا لقرائتكم خبر عن مابتحترمش جوزها.. زوج كيم كاردشيان غاضب من صورها العارية على انستجرام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت نجمة الواقع كيم كاردشيان فى إحدى البرامج التليفزيونية مع Ellen Degenres وقالت إن زوجها كانى ويست تزعجه صورها العارية عبر مواقع التواصل الاجتماعى.
أضافت كيم كاردشيان أيضاً أنه بالرغم من أن الصور العارية التى تضعها على انستجرام تزعج زوجها إلا إنه لم يتردد لحظة أن يدعمها فى عملها فهو الأكثر دعماً لها كما أوضحت، "الأمر أشبه بحالتين، فهو دائماً يريدنى أن أشعر بجمالى وبثقتى بنفسى ولكن هذا الأمر يضايقه كثيراً"، هكذا علقت كيم كاردشيان عند سؤالها عن صورها العارية.
كيم وزوجها
وقالت كيم كاردشيان أيضاً إنها لا تعلم متى يمكن أن تضع حدا لهذا ولكنها تحاول أن تقلل من أمر وضع صورها عارية على انستجرام، فهل هذا أشبه بالإدمان.
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