بالصور- ساندرا بولوك تتحدى الزمن في افتتاح فيلمها الجديد

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Nov 28, 2018
حضرت الممثلة ساندرا بولوك عرض فيلمها الجديد Bird Box الذي أقيم في سينما Zoo Palast في برلين – ألمانيا.
تألقت “بولوك” البالغة من العمر 54 عاماً على السجادة الحمراء بفستان من ألبيرتا فيريتي، واكتفت بوضع اقراطاً ناعمة.
كما اعتمدت ساندرا تسريحة كلاسيكية من خلال رفع شعرها الى الوراء.
وعلى الرغم من تخطيها سن الخمسين، الا ان ساندرا تحدت الزمن وبدت جميلة وملفتة للانظار.
وتدور احداث فيلم Bird Box بعد نهاية العالم، حيث تحاول امرأة مع مجموعة من اﻷطفال وهم معصوبي العينين أن يشقوا طريقهم عبر إحدى اﻷنهار. يشارك في بطولته ساندرا بولوك، توم هولاندر، سارة بولسون، روزا سالازار، جاكي ويفر وغيرهم.
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