القاهرة ـ لايف ستايل
احتفلت الفنانة مها أحمد وزوجها الفنان مجدي كامل بيوم ميلاد نجلهما أحمد، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة.
ونشرت الفنانة المصرية على حسابها الخاص في "إنستغرام" مقطع فيديو ومجموعة من الصور تجمعها بزوجها وابنهما، في مناسبات مختلفة.
وعلقت على الفيديو بقولها: "كل سنة وأنت طيب يا أغلى وأحلى حاجة حصلتلي في حياتي يا عمري إللي فات وعمري إللي جاي ربنا يخليك ليا يا أعز الناس يا قلب ماما يا حمودي".
وتلقت مها المئات من التعليقات التي تهنئها بميلاد ابنها وتتمنى له الشفاء.
يُذكر أن مها أحمد أجرت حمية غذائية كبيرة أدت إلى انخفاض وزنها بشكل كبير، وقدمت برنامجاً على القناة الأولى للتلفزيون المصري بعنوان "الست هانم".
شكرا لقرائتكم خبر عن مها أحمد وزوجها مجدي كامل يحتفلان بيوم ميلاد ابنهما على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة لايف ستايل وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي لايف ستايل ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .