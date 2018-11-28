مها أحمد وزوجها مجدي كامل يحتفلان بيوم ميلاد ابنهما 

احتفلت الفنانة مها أحمد وزوجها الفنان مجدي كامل بيوم ميلاد نجلهما أحمد، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ونشرت الفنانة المصرية على حسابها الخاص في "إنستغرام" مقطع فيديو ومجموعة من الصور تجمعها بزوجها وابنهما، في مناسبات مختلفة.

وعلقت على الفيديو بقولها: "كل سنة وأنت طيب يا أغلى وأحلى حاجة حصلتلي في حياتي يا عمري إللي فات وعمري إللي جاي ربنا يخليك ليا يا أعز الناس يا قلب ماما يا حمودي".

وتلقت مها المئات من التعليقات التي تهنئها بميلاد ابنها وتتمنى له الشفاء.

يُذكر أن مها أحمد أجرت حمية غذائية كبيرة أدت إلى انخفاض وزنها بشكل كبير، وقدمت برنامجاً على القناة الأولى للتلفزيون المصري بعنوان "الست هانم".