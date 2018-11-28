أنباء عن انفصال الفنانة بسمة عن زوجها عمرو حمزاوي 

القاهرة ـ لايف ستايل
أثار حضور بسمة في مناسبات عدة وهي لا ترتدي خاتم الزواج جدلاً كبيراً على مواقع التواصل، وبات السؤال الملح الذي طرح نفسه: هل تم الطلاق بين بسمة والناشط السياسي عمرو حمزاوي؟
وظهرت بسمة في مهرجان الجونة منذ ثلاثة أشهر م دون الخاتم في يدها، إلا أنه لم يتم التعليق عليها، وإن ترددت أنباء عن انفصال بسمة عن زوجها. ولكن تكرار الظهور في مهرجان القاهرة السينمائي مؤخراً وهي لا تضع الخاتم أثار حالة من اللغط حول ما اذا كان الزواج بين بسمة وعمرو انتهى أم لا يزال قائماً.
بسمة لم تعلق أو تعلن بشكل رسمي انفصالها عن زوجها، إلا أن أنباء عن الطلاق بدأت تتردد بقوة، خاصة بعد ظهور بسمة في أكثر من مناسبة من دون زوجها.
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