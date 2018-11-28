الفنان محسن منصور يواصل تصوير دوره في فيلم "دفع رباعي "

كشف الفنان محسن منصور عن انتقاله مع فريق عمل فيلمه السينمائي الجديد "دفع رباعي"، إلى بلاتوهات أستوديو مصر لاستكمال التصوير.

وقال محسن إن أحداث الفيلم تدور في جو من الإثارة والتشويق، حول جماعة إرهابية تخطط لعمل تفجير في أحد الفنادق أثناء انعقاد مؤتمر يضم عدد كبير من الشخصيات الهامة.

وأشار إلى أن الفيلم كتب له القصة والسيناريو والحوار خالد سليمان، ويخرجه إيهاب عبداللطيف، ومن المقرر له أن يعرض في موسم الصيف المقبل.

يذكر أن فيلم "دفع رباعي" من بطولة الفنانين أحمد عزمي، نرمين ماهر، إيناس النجار، أحمد سلامة، ندي بهجت، صبري عبدالمنعم، سامي مغاوري، و محسن منصور.