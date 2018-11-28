الفنانة اللبنانية ريتا بو صالح تستعد لطرح أغنيتها الجديدة "بكل بيت"

تستعد النجمة اللبنانية ريتا بو صالح لإطلاق أغنيتها الجديدة "بكل بيت" خلال الفترة المقبلة. وكشفت في تصريح لها أنها تُحضّر لتصوير الأغنية على طريقة "الفيديو كليب" بشكل جديد ومختلف عن النمط السائد، موضحة أن الأغنية تم تلحينها لتتناسب مع الاحتفالات بأعياد الميلاد بطابع جديد ومُميّز

وأغنية "بكل بيت" غناء وألحان ريتا بو صالح وكلمات إيلي مرعب، وتوزيع روجيه كرموش. وأشارت إلى أن الأغنية ستنقل صورة عن المشاهد في حياتنا اليومية، وتعكس الحياة الاجتماعية التي يعيشها المواطن في المجتمعات العربية، وطريقة تفاعله معها. وتُعد أغنية "بكل بيت" أول تعاون يجمع بين ريتا وكاتب كلماتها إيلي مرعب، الذي يحظى باهتمام ومتابعة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، نظرًا لتطرقه إلى الواقع الاجتماعي وطرحه المتواصل والمستمر للمشاكل المجتمعية وطرق حلها بأسلوب حافل بالطاقة الإيجابية.

وتوقَّعت أن تنتهي من تصوير الأغنية نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، استعدادًا لطرحه في الأول من كانون الأوّل/ ديسمبر المُقبل، قبل البدء باحتفالات أعياد الميلاد المجيدة.