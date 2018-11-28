الفنانة غادة عادل تبدأ تصوير دورها في فيلم "كازبلانكا" 

اعلنت الفنانة غادة عادل أنها تبدأ تصوير فيلم "كازبلانكا" بعد أربعة أيام أمام الفنان أمير كراره ومع نحبه مهمة من الفنانيين منهم الفنانة دلال عبد العزيز وسيتم تصويرر الفيلم في المعرب بعد أن أتفق صناع الفيلم على الأماكن التي سيتم التصوير فيها هناك.

من ناحية أخرى قالت غادة أنها سعيدة بعودتها في التعاون مع كريم عبد العزيز في فيلم نادي الرجال السري بعد نجاحهما معا في فيلم الباشا تلميذ مؤكدة أنها أنتهت من العمل وتنتظر عرضه في العام الجديد ولم يحدد حتى الأن موعد عرضه هل في عيد الفطر أم في عيد الأضحى