شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج هانى إسماعيل وندى بسيونى ضيفا السماحى على الفضائية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف المذيع الشاب محمد السماحى فى حلقة اليوم الأربعاء من برنامجه "الليلة"، المقرر عرضه فى العاشرة مساء على شاشة الفضائية المصرية، الدكتور عادل حسنى، والفنانة ندى بسيونى، والمخرج هانى إسماعيل، للحديث عن دور الفن فى مواجهة الظواهر التى تسئ للثقافة والهوية المصرية تحت مسمى الفن.
برنامج "الليلة"، من إعداد وتقديم محمد السماحى، ومن إخراج أمانى نجيب، ويعرض الأربعاء من كل أسبوع على شاشة الفضائية المصرية.
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