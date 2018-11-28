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شكرا لقرائتكم خبر عن ميل بى تثير الجدل برسالة مكتوبة على فستانها فى لندن.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - النجمة العالمية ميل بي أو " ميلانى براون " تعلم جيدا كيف تلفت الأنظار إليها في كل حدث تتواجد به ، حيث تعتمد ميل بي البالغة من العمر 43 عام علي فكرة " الأفعال أبلغ من الأقوال"، وهو ما ظهر بالفعل خلال ظهورها أمس باحتفالية إطلاقها كتابها " Brutally Honest ".
ظهرت ميل بي بإحدى الاحتفالات مساء أمس في لندن مرتدية فستان باللون الفضي يحمل رسالة لكل من حولها وهي " انا لست آسفه ، انا لست للبيع ، انا لست للاستنساخ " ، حمل فستانها المثير للجدل إمضاء دار أزياء " Discount Universe " ووصل سعره الي 775 جنية استرليني .
شكرا لقرائتكم خبر عن ميل بى تثير الجدل برسالة مكتوبة على فستانها فى لندن.. اعرف الحكاية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .