شكرا لقرائتكم خبر عن ميل بى تثير الجدل برسالة مكتوبة على فستانها فى لندن.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - النجمة العالمية ميل بي أو " ميلانى براون " تعلم جيدا كيف تلفت الأنظار إليها في كل حدث تتواجد به ، حيث تعتمد ميل بي البالغة من العمر 43 عام علي فكرة " الأفعال أبلغ من الأقوال"، وهو ما ظهر بالفعل خلال ظهورها أمس باحتفالية إطلاقها كتابها " Brutally Honest ".

ظهرت ميل بي بإحدى الاحتفالات مساء أمس في لندن مرتدية فستان باللون الفضي يحمل رسالة لكل من حولها وهي " انا لست آسفه ، انا لست للبيع ، انا لست للاستنساخ " ، حمل فستانها المثير للجدل إمضاء دار أزياء " Discount Universe " ووصل سعره الي 775 جنية استرليني .