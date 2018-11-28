شكرا لقرائتكم خبر عن 15 عاما على رحيلها.. 10 معلومات عن المطربة التونسية ذكرى فى يوم وفاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل اليوم الذكرى الخامسة عشر لوفاة المطربة التونسية ذكرى، التى لقيت مصرعها فى مثل هذا اليوم من عام 2003.

فى السطور التالية نستعرض 10 معلومات عن المطربة الراحلة فى ذكرى وفاتها:

1- ولدت ذكرى بنت محمد الدالى 16 سبتمبر عام 1966 فى منطقة وادى الليل فى تونس، وهى الأخت الصغرى لسبعة أشقاء آخرين.

2- بدأت ذكرى مشوارها الفنى فى مرحلة الدراسة، كان والدها يشجعها بينما لم تتقبل والدتها زهرة ذلك، بعد وفاة والدها بدأت والدتها وأشقاؤها فى دعمها، وفى عام 1980 شاركت فى برنامج مسابقات اكتشاف المواهب وكان بعنوان "بين المعاهد" وقدمت أغنية "اسأل عليا" للفنانة ليلى مراد، ثم شاركت بنفس الأغنية ومع أغنية الرضى والنور لكوكب الشرق أم كلثوم فى برنامج الهواة "فن ومواهب"، لتلفت أنظار الحكام بقوة صوتها وأدائها المبهر وتفوز باللقب عام 1983 لتكون انطلاقتها الحقيقة فى عالم الطرب والغناء.



ذكرى

3- فى عام 1983 سجلت ذكرى أول أغنية خاصة بها، لحنها خصيصاً لها الملحن عز الدين العياشى وكان بعنوان "يا هوايا"، وتستكمل تألقها فى هذا العام بالمشاركة فى مهرجان قرطاج الذى يعد من أكبر المهرجانات فى الوطن العربى، لتنضم بعدها إلى فرقة الإذاعة والتلفزة التونسية بقسم الأصوات، لتقابل الملحن عبد الرحمن العيادى الذى لحن لها عددا كبيرا من أغانيها فيما بعد، وشهد لها الكثيرون بقوة صوتها وإمكانياتها لأداء جميع أنواع الأغانى بما فيها القصائد والموشحات والأغانى الطربية.

4- بعد نجاحها فى برنامج المواهب، انطلقت ذكرى لتقدم ما يقرب من 30 أغنية فى بلدها تونس، ولم تكتف بما حققته من نجاح وشهرة فى تونس لتقرر الذهاب إلى القاهرة وتلتقى بالموسيقار هانى مهنا، الذى أعجب بصوتها وقرر أن ينتج لها أولى ألبوماتها فى مصر بعنوان "وحياتى عندك" عام 1995 ثم ألبوم "اسهر مع سيرتك" عام 1996.



المطربة ذكرى

5- تنقلت ذكرى بين أكثر من دولة عربية من بينها المغرب وليبيا وسوريا ودول الخليج، وسجلت هذه الدول أكثر من نجاح فنى لها، ثم سافرت إلى سوريا لتتعلم أصول الغناء والموسيقى، ثم جاءت إلى مصر التى كانت محطتها الأخيرة.

6- توالى تألق ذكرى ونجاحها فى مصر، فأصدرت عام 1997 ألبوم "الأسامى"، ثم عام 2000 طرحت ألبوم "يانا"، بينما كان آخر ألبوماتها "يوم ليك ويوم عليك" وطرحته باللهجة المصرية عام 2003، وللمفارقة نزل الألبوم الأسواق قبل وفاتها بثلاثة أيام فقط.

7- تميزت ذكرى الفنانة بشخصيتها الطيبة والمحبوبة من جميع زملائها فى الوسط الفنى، وهو ما مهد لها الطريق لتقديم العديد من الدويتوهات الغنائية مع الكثير من الفنانين العرب والمصريين، حيث قدمت أغنية "يامشغل التفكير" مع الفنان أبو بكر سالم، حلمنا الوردى مع محمد عبده، نحلم إيه مع أنغام و"ولا عارف" مع إيهاب توفيق.

8- لم تنس ذكرى قضايا الوطن العربى خاصة القضية الفلسطينية، وشاركت فى أوبريت الحلم العربى عام 1998، برفقة عدد كبير للغاية من المطربين فى الوطن العربى.





9- تزوجت ذكرى من رجل الأعمال المصرى أيمن السويدى سرًا وعاشا فى منطقة الزمالك بالقاهرة، وبعد فترة من الزواج السرى، حصل السويدى على حكم قضائى بإثبات الزواج العرفى بينهما، ويتحول من زواج عرفى إلى زواج رسمى مشهر ومعترف به قانونا.

10- توفت ذكرى فى 28 نوفمبر 2003 فى خبر مفاجئ للجميع، وأعلنت السلطات المصرية خبر مقتلها على يد زوجها رجل الأعمال أيمن السويدى الذى انتحر بعد ذلك، كما كشفت أن زوجها قام بقتلها وقتل مدير أعماله وزوجته بسلاح نارى قبل أن يقتل نفسه تحت تأثير الخمر.