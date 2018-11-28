شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد في دقيقة.. معلومات لا تعرفها عن شادية في ذكرى رحيلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم الذكرى الأولى لرحيل الفنانة القديرة شادية التى رحلت عن عالمنا عن عمر يناهز 86عاما. ويستعرض موقع "دوت مصر" أهم المعلومات الفنية عن حياة معبودة الجماهير :

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