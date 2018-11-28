شكرا لقرائتكم خبر عن كارول سماحة ترحب بزياد الرحبانى فى مصر: متحمسة لحضور حفلتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحبت الفنانة اللبنانية الكبيرة، كارول سماحة، بحضور النجم الكبير زياد الرحبانى، لمصر وذلك استعدادا لتنظيم حفل له نهاية نوفمبر الجارى.

كارول سماحة وقالت كارول :"عزيزى زياد، نرحب بك فى وسطنا فى مصر، متحمسة جدا لحضور حفلك فى 30 نوفمبر". ويحيى زياد الرحبانى حفل موسيقى على مسرح مركز المنارة بالقاهرة الجديدة، بعد غياب استمر 5 سنوات عن إحياء حفلات فى مصر.

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