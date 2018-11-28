طارق العلي يسابق ساعة زمان في تجربة سينمائية جديدة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 28 نوفنبر 2018 05:29 مساءً - دارت كاميرات المخرج رمضان خسروه أخيرًا، لتصوير أول مشاهد الفيلم الروائي الطويل "ساعة زمان"، بطولة الفنان طارق العلي، إلى جانب محمد جابر، وجمال الردهان، ومحمد الحملي، والفنان العراقي رسول الصغير، عطفًا على مشاركة كوكبة أخرى كبيرة من الفنانين وخريجي الفرقة السينمائية الأولى. وينتمي الفيلم إلى فئة المغامرة والتشويق، غير أنه لا يخلو من الجانب الإنساني والحسّ الفكاهي، وفقًا لصنّاعه.



بدورها، كشفت رئيسة ومؤسّسة كل من شركة "دار اللؤلؤة للإنتاج الفني"، و"الفرقة السينمائية الأولى"، الشيخة انتصار سالم العلي الصباح، عن أنّ الفيلم سيقدّم الفنانين الكويتيين بصورة جديدة، ومغايرة كليًّا عمّا تعوّد عليه المشاهدون في أعمال سابقة، كما سيحمل في ثناياه مفاجآت عدة، ليقدمها إلى الساحة الفنية ولجمهور السينما في الكويت والعالم أجمع، إبان عرضه في مطلع العام المقبل، بعد مشاركته في عدد من المهرجانات السينمائية العالمية. ولفتت الصباح إلى أنّ "ساعة زمان،" سيكون الفيلم الروائي الطويل الأول من نوعه في الكويت، حيث تجمع أحداثه بين المغامرة المثيرة والتشويق، فضلًا عن موضوعات اجتماعية كثيرة ذات بُعد إنساني، "وهذا سيمنح أفقًا واسعًا للحبكة الدرامية، ولجميع الشخصيات الموجودة في هذا العمل".



وتابعت قائلةً: "إننا في شركة "دار اللؤلؤة للإنتاج السينمائي"، وبـ"الفرقة السينمائية الأولى"، نفتخر كأبناء للكويت بخلق جيل واعد من الشبان والشابات في الفرقة السينمائية الأولى، لدعم صناعة السينما في بلادنا، وذلك بعد تدريبهم على أعلى المستويات، تحت إشراف نخبة من الأكاديميين والسينمائيين، بينهم المخرج سمير سيف، والملحن خالد حمّاد، والفنان عمرو واكد، وغيرهم من المبدعين"، مختتمةً بالقول: "انتظروا فيلمًا كبيرًا، أكثر من رائع ومثير".



من جانبه، أوضح المدير التنفيذي للفرقة السينمائية الأولى المخرج رمضان خسروه، الحائز أخيرًا على جائزة أفضل مخرج عن فيلمه" سرب الحمام"، في الدورة الثانية من مهرجان "الكويت السينمائي"، أنّ "ساعة زمان" يُعتبر تحدّيًا كبيرًا بالنسبة له، خصوصًا وأنه من بطولة الفنان طارق العلي. وزاد:" هذا النجم يحتاج إلى مخرج واعٍ ومتمكن، كي يستطيع فهم أدواته التعبيرية، وحتى يتمكن من بناء (الكراكتر) المطلوب للعمل".



في خطٍ موازٍ، ألمح الفنان طارق العلي إلى أنه سيؤدي بالفيلم الروائي"ساعة زمان "، شخصية جديدة و"كراكترًا مختلفًا" عما دأب على تقديمه في أعماله الماضية. وشدّد على أنّ الفيلم يواكب الأفلام العالمية لناحية القصة والمضمون، واصفًا إياه بـ"لعبة فنية جميلة"، متمنيًّا أن يقدّم دوره في أبهى صورة، وأن يتمكن من إحراز الأهداف المرجوة من خلال هذا العمل.



يُذكر أنّ "ساعة زمان" من إنتاج ورؤية الشيخة انتصار سالم العلي الصباح، فكرة وإخراج رمضان خسروه، سيناريو وحوار كل من محمد عواد الشمري وعلي الفرحان، إشراف عام أحمد الأميري، ومدير التصوير جون الشرقاوي، بالإضافة إلى مجموعة واعدة من الفريق الفني، المكوّن من ممثلين ومساعدي مخرج ومصورين، كانوا قد تخرجوا العام الماضي من الفرقة السينمائية الأولى.

4