بالفيديو| كارمن سليمان تكشف لـ«الخليج 365 نت»: تفاصيل أغنيتها المجنونة الجديدة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 28 نوفنبر 2018 05:29 مساءً - التقت كاميرا الخليج 365 بالفنانة المصرية الشابة كارمن سليمان، بصحبة زوجها الملحن مصطفى جاد في إحدى حفلات الأزياء بمدينة دبي، وكان لنا معها هذا الحوار الذي كشفت لنا فيه عن تفاصيل أحدث أغنياتها وتفاصيل علاقتها بزوجها الملحن مصطفى جاد، كما ردت وزوجها على سؤالنا لهما حول قيامهما ببطولة عمل سينمائي قريباً سوياً.

في البداية سألنا «كارمن»: «إلى أي مدى يدعمك زوجك الملحن مصطفى جاد»؟

-لا يمكن أن أصف لك مدى دعمه لي، فهو يدعمني أكثر مما أتخيل.

«شاركت في منتدى شباب العالم مؤخراً، وتم إطلاق لقب «صوت مصر» عليكِ من بعض جمهورك، فماذا يمثل لكِ هذا اللقب؟

-بالطبع أنا سعيدة جداً بهذا اللقب، ولكني أيضاً أراه مسئولية كبيرة، أتمني أن أكون على قدرها، وحول جديد أعمالها كشفت كارمن لـ«الخليج 365 نت» بأن الأغنية ستكون من كلمات الشاعر سامي علي، وألحان مصطفى جاد، وتوزيع ماز، وأنها ستبدأ في تصويرها بطريقة «الفيديو كليب» قريباً جداً، ووعدت جمهورها بأغنية مختلفة تماماً من حيث الكلمات والتوزيع واللحن، وبـ «فيديو كليب» مجنون.

ثم سألنا الملحن مصطفى جاد «زوج كارمن»: إلى أي مدى تتشابه كارمن الزوجة مع كارمن الفنانة التي نراها على الشاشات؟

-فأجاب قائلاً: «بنسبة مليار في المئة، فنحن الآن في زمن التصنع وخاصة في عصر السوشيال ميديا، لكن أهم ما يميز كارمن هو الطبيعية، وأنها تفعل ما تحبه في الوقت الذي تحبه، تماماً كما رأيتها لأول مرة وعن النصيحة التي يحب أن يوجهها لها قال: أنصحها بأن تظل كما هي، وألا تتغير وأن تسير دائماً وراء قلبها ووراء ما تشعر به في فنها بعيداً عن حسابات «السوق» لأن الفنان في رأيي يجب أن يقدم ما يحبه وما يؤمن به.

وفي النهاية سألناهما سوياً: «أنتما تشكلان «ديو» رائعاً غنائياً، فلماذا لا تشكلان «ديو» سينمائياً عما قريب؟

فضحكا وقالا: «لم لا؟» وأكملت «كارمن»: «مصطفى ممثل رائع للغاية، فأنا وبرغم وجود تجربة سابقة لي في عالم التمثيل -في الجزء السادس من مسلسل ليالي الحلمية- إلا أنني حين رأيت مصطفى يقوم ببعض تجارب التمثيل قلت له على الفور: أنت من يجب أن يمثل، فأنت ممثل بارع»

بينما كان رد مصطفى جاد: «إذا وجدنا عملاً سينمائياً يشبهنا ونستطيع أن نظهر بشكل جيد من خلاله فأعتقد أنها ستكون فكرة رائعة».



