دور العرض الإماراتية تستقبل فيلم "عيار ناري"

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 28 نوفنبر 2018 05:29 مساءً - تستقبل دور العرض السينمائية بالإمارات تزامناً مع طرحه في دول الخليج مساء الخميس المقبل ، العرض الأول للفيلم المصري «عيار ناري» للمخرج كريم الشناوي، تأليف هيثم دبور، بطولة أحمد الفيشاوي، روبي، محمد ممدوح، أحمد مالك، ونخبة من نجوم الشباب.



وقد حقق العمل إيرادات مرتفعة في أسبوعه الأول في دور العرض المصرية، وأثنى عليه عدد كبير من النقاد المصريين، خاصة لمناقشته فكرة جريئة، ومختلفة عما قدم من أعمال خلال الفترة الماضية.

تدور أحداث الفيلم حول جريمة قتل غامضة ضحيتها شاب في مقتبل العمر، تصدم أبطال الفيلم حول مفهوم الحقيقة.

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ففي اشتباكات لاظوغلي، إحدى مناطق وسط القاهرة، تصل جثث الضحايا إلى المشرحة ومن بينها جثة علاء أبوزيد الذي يجسد شخصيته أحمد مالك، ويقوم بتشريحها طبيب مدمن للكحوليات، ويعاني من مشاكل عائلية، ليثير بتقريره جدلاً وهوساً شعبياً وإعلامياً ،وتطاله الاتهامات السياسية والأخلاقية، ليبدأ بعدها رحلته بمعاونة صحفية متحمسة لإثبات صحة تقريره حيث يتغير مفهومهما عن معنى الحقيقة واليقين وما يؤمنان به من مبادئ ومعتقدات، ويضعهما أمام معضلة أكبر تحتاج إلى إتخاذ قرار.

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من جانبه أوضح المخرج كريم الشناوي: عملت على اختيارالممثلين المناسبين لكل دور، مع النظر إلى مدى قدرة كل منهم على أن يضيف للشخصية، وبشكل عام ما أضاف للفيلم هو الجمع بين الممثلين أصحاب الخبرة والوجوه الجديدة.

مضيفاً أن جلساته مع الممثلين لم تكن لقراءة النص بقدر الحديث عن كل شخصية وأبعادها وخفاياها، حتى يستطيع كل منهم استيعاب شخصيته بشكل كامل، مع التشديد على عدم التدخل في أسلوب تمثيل كل ممثل، بل تركهم لتقديم ناتج استيعابهم للشخصيات أمام الكاميرا وهو ما أدى لنتائج ممتازة ظهرت في الصورة النهائية للفيلم.



يذكر أن هذا التعاون ليس الأول بين الشناوي، والمؤلف هيثم دبور إذ قدما أكثر من فيلم سينمائي قصير من ضمنها الفيلم القصير "فردي" الذي شارك وحاز على عدة جوائز من أكثر من مهرجان دولي.