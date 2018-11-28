ملكة جمال روسية ترتدي الحجاب بعد زواجها من سلطان ماليزيا وإعتناقها الإسلام

كتب امير فتحي في الأربعاء 28 نوفنبر 2018 04:58 مساءً -

شاهدوا.. ملكة جمال روسية تشهر اسلامها لتتزوج ملك ماليزيا

إرتدت ملكة جمال موسكو لعام 2015 ​أوكسانا فيفودينا​ الحجاب بعد زواجها من سلطان ماليزيا ​محمد الخامس​ مؤخراً حيث كانت إعتنقت الإسلام خلال هذا العام.

ونشرت أوكسانا عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، التي تعتمد عليها إسم ريحانة صورة بدت فيها مرتدية الحجاب برفقة زوجها.

شاهدوا.. ملكة جمال روسية تشهر اسلامها لتتزوج ملك ماليزيا

وبحسب موقع “ديلي ميل” البريطاني فإن حفل الزفاف أقيم في قاعة بارفيخا للحفلات الموسيقية في موسكو، حيث كان خالياً من الكحول، فيما ارتدى السلطان الزي الماليزي الوطني، أما العروس فظهرت بفستان أبيض بأكمام طويلة.



وبحسب المعلومات المتداولة فإنه من المرجّح أن تكون قد إعتنقت الإسلام في الـ 16 من شهر نيسان/إبريل الماضي وأصبح اسمها الجديد ريحانة روكسانا غورباتنكو.