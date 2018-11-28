كتب امير فتحي في الأربعاء 28 نوفنبر 2018 04:58 مساءً -

الأمير تشارلز يأخذ موقفاً مفاجئاً بعد الحديث عن تصاعد الخلاف بين ميغان ماركل وكيت ميدلتون

بدأ يكثر الحديث مؤخراً في وسائل الإعلام البريطانية عن تصاعد حدة الخلاف وعدم الانسجام بين الأمير هاري وزوجته ​ميغان ماركل​ من جهة، والأمير ويليام وزوجته ​كيت ميدلتون​، خصوصاً بعد إعلان هاري عن رغبته في العيش بمنزل بعيد عن قصر كينسينغتون وفصل حياته عن حياة شقيقه.

ولهذا كشف مصدر مقرّب من العائلة الملكية أن ​الأمير تشارلز​ والد هاري وويليام يبدي تعاطفاً مع ميغان أكثر من كيت.

وأضاف المصدر أن هذا التعاطف لربما جاء لحرص ميغان منذ بداية زواجها من هاري على تشجيعه لأن يكون مقرباً من والده وأن يسعى طوال الوقت على توطيد علاقته به، وهو ما بدأ يحدث بشكل تدريجي.

وبحسب مصدر مطلع بهذا الخصوص قال لصحيفة “ديلي تلغراف” إن الدوقتين ميغان وكيت شخصيتان مختلفتان تماماً عن بعضهما، رغم تشابه ظروفهما الحياتية والمعيشية، فميغان بطبيعتها شخصية منفتحة، أما كيت فهي خجولة للغاية.