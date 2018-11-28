كتب امير فتحي في الأربعاء 28 نوفنبر 2018 04:58 مساءً -

شاهدوا تشييع جثمان الراحلة أمل حمادة.. كيف نعاها أهل الفن؟

في مأتم حاشد عكس المحبّة التي زرعتها بين الناس، شيّع جثمان #أمل_حمادة في النبطية ووريت في الثرى في جبانة روضة الصالحين.

ونشر حساب “شرطة المشاهير” مقطع فيديو من تشييع حمادة، حيث ظهر الشيخ أحمد صادق يصلّي على جثمانها.

يذكر أنّ حمادة توفيت أمس تعرّضت لجلطة دماغية حادة.

وقد شكل خبر وفاة أمل حمادة صدمة عند الناس، الذين فوجئوا برحيل من أضحكتهم بانتقاداتها للوسط الفني، حتى الفنانين أنفسهم ترحّموا عليها، مع أنّ الكثيرين منهم لم ينجوا من سهامها التي كانت تطلقها بشفافية وصراحة وعفوية، وبعيدًا عن الدبلوماسية.

أمل حمادة التي وصلت شهرتها إلى كل الوطن العربي، قام عدد كبير من الفنانين بنعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنهم من نعاها من خلال التعليق على فيديوهات لها تم تداولها بالأمس، وتحول خبر وفاتها إلى “ترند” على “تويتر”.

– وكانت إليسا أول فنانة بادرت إلى نعي أمل حمادة، من خلال تغريدة على “تويتر” قالت فيها: “زعلت كتير لما عرفت بوفاة أمل حمادة، كانت قاسية بتعليقاتها مرات، بس قدام الموت ما فينا إلا نجتمع ونصلي لروحها الله يرحمها”.

– أما أصالة فكتبت: “كتير كتير بحب هالست. ضحكتني لدرجة نسيت جوا الضّحكة. كلّ حزن بحياتي. الله يرحمها على قدّ ما أسعدت وفرّحت ناس.أمل حمادة الله يرحمها”.

– ياسمين الخطيب غردت على “تويتر”: “وفاة اللبنانية أمل حمادة بجلطة دماغية خبر محزن حقًّا.. السيدة كانت قنبلة بهجة! أتمنى لروحها السلام والفرح”.

– أروى نعتها قائلة :”ضحكتنا من قلبنا ورغم انتقادنا لها إلا أننا استخدمنا مفردات كثير استعملتها وأضحكتنا.. الله يرحمها ويغفر لها وأتمنى أن يغفر لها الجميع”.

– نادين الراسي: “سامحيني إذا شي يوم زعلتك، لا وحياة ربي بحبك. إن شاء الله تكون شائعة كذابة قلبي هيك عم بيقول، أو عم يرفض يصدق. بتلبقلا الحياة مهضومة ومختلفة وشقية وذكية. الله يرحمنا كلنا ويارب تطلع كذبة”.

– جيهان عبد العزيز:” الله يرحمك أمل راحت إم دم خفيف”.

– جمانة مراد:”الله يرحمها ويغفرلها ويجعل مثواها الجنة”.

-هدى سعد: “أنت روح غاية في النقاء رحيلها إلى ما هو أفضل وأجمل. لكني سأشتاق لحديثك الممتع وابتسامتِك الصادقة”.

– جيسي عبدو: “الله يرحمها ويرحم روحها المهضومة”.

– وفاء الكيلاني: “إنّا لله وإنّا إليه راجعون الله يرحمها ويغفر لها ويجعل مثواها الجنة”.

– ريم البارودي: “لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله يرحمها . البقاء لله وحده. ربنا يصبر أهلِك”.

– بلقيس :”لا إله إلا الله . حبيبتي الله يرحمها يارب . هالفيديو بكاني بروح فاضية؟ يارب تكون بينك وبين الله خبايا تدخلك الجنة”.

– سيرين عبد النور: “الله يرحم روحك الحلوة”.

– ناصيف زيتون: “يوم مزعج جدًّا. الرحمة لأرواحكم”.

– فرح يوسف: “المرأة التي زرعت البسمة على وجوه الجميع. الله يرحمها ويصبّر أهلها”.

– داليدا خليل: “بكل حزن تلقيت خبر وفاة أمل حمادة صاحبة الضحكة العفوية النابعة من القلب، يمكن قدام هيك خسارة بيخلص الكلام مع أمنية الرحمة للفقيدة والصبر لأهلها”.

– نيكول سابا: أعادت نشر بوست لأمل حمادة كتبته عنها، وعلقت” الله يرحمك يا أمل من فترة نزلتيلي هالبوست وكلامك كان دايمًا صريح وجريء ومهضوم متلك، لدرجة شكلتِ شخصية مهضومة ضحكتنا كثير. الله يرحمك وتكون نفسك بالسماء”.

– طارق سويد: “إرقدي بسلام”.

– مي حريري: “وفاة أمل حمادة صدمة حقيقية اليوم. المرأة التي أضحكت الجميع وزرعت البسمة على وجوه كثير في ذمة الله. الله يرحمك ويرحم روحك الحلوة المرحة يللي عطول كانت ترسملنا ابتسامة وجوهنا. إنتِ فلّيتِ بس ذكراكِ معنا لنتذكرك عطول. إنّا لله وإنّا إليه راجعون”.

– شكران مرتجى: “أمل حمادة وداعًا.الله يرحمك ويسكنك فسيح جناه ويغفرلك”.

– ماغي بو غصن: “كتبت “الله يرحم روحك الحلوة ويسكنك فسيح جنانه ويصبّر أهلك. صلاتنا إلك”.

– كاميليا ورد : “أمل حماده إنّا لله وإنّا إليه راجعون.. الرحمة لروحك الطاهرة كنتِ بترسمي البسمة على وجوهنا الحزينة وهلّق رجّعتِ حزننا برحيلك”.