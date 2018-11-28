وفاة الناقدة اللبنانية أمل حمادة صاحبة مقولة «انقرضوا الرجال»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

توفّيت الناقدة اللبنانية الساخرة أمل حمادة، صاحبة مقولة «انقرضوا الرجال»، بعد تعرّضها لأزمة صحية نقلت على أثرها لمستشفى «النجدة» بالنبطية بلنبان، عن عمر يناهز الـ 41 عامًا.

وأعلن خبر وفاتها الناشط أحمد ياسين، عبر صفحته الشخصية بموقع «تويتر»، قائلًا: «ابنة خالتي، الكوميدية أمل حمادة أصيبت بجلطة دماغية حادة وهي في حال موتّ سريري، أخذت أمل معها ضحكتها وخفّة ظلها».

أمل حمادة عرفت بين النجوم بطريقة انتقاداها اللاذعة والكوميدية في نفس الوقت ولم يسلم من لسانها أي فنان لبناني.

ومن أكثر النجوم الذين تعرضوا للهجوم منها الفنانة اللبنانية ميريام فارس، بسبب إخفائها صورة زوجها، ووصفت نفسها بأنها الأجمل منها بكثير.

كما هاجمت الفنانة إليسا، ووصفت صوتها بالنشاذ، وكذلك الفنانة اللبنانية نادين الراسي، والتي ردت على انتقادها لها.

وأثار خبر وفاتها صدمة كبيرة بين نجوم الوسط الفني اللبناني، وعبر الجميع عن حزنهم الكبير لافتقادها.