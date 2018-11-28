ابنة جاكي شان تتزوج من صديقتها.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

أعلنت إيتا إنج، ابنة النجم والممثل الصيني الكبير جاكي شان، زواجها بحبيبتها الناشطة الكندية أوتمن، صباح يوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2019.

ابنة جاكي شان، غير الشرعية، أعلنت عن زواجها، عبر حسابها الرسمي على موقع Instagram، بعدة صور تجمعها بحبيبتها الكندية وتظهر في الصور شهادة الزواج التي تشير إلى أن الثنائي قد تزوجا منذ 8 نوفمبر.

وعلقت إنج ابنة النجم العالمي على الصور قائلة: لا يوجد ما هو أعظم من أن تجد الحب الحقيقي، مع الحب قد عدنا، وطني هونج كونج وهي مدينة جميلة مليئة بالحياة والشغف، الجميع يستحق الحب، الحب في مواجهة الكراهية يمكن أن يشفي أكثر القلوب قسوة.. الحب يفوز دائما.

وإيتا إنج هي ابنة غير شرعية لجاكي شان من ملكة الجمال السابقة إلين إنج التي جمعتها علاقة غير شرعية مع والدها أثناء زواجه من زوجته الحالية جوان لين، وقررت إيتا إنج في عام 2017، أن تحرج الممثل العالمي بنشر مقطع فيديو تؤكد فيه أنها تعيش بلا مأوى بسبب ميولها الجنسية.

وخلال مقطع فيديو نشرته عبر موقع YouTube قالت ابنة جاكي شان غير الشرعية: نعيش بلا مأوى لمدة شهر حاليا بسب والديا المناهضين للمثلية الجنسية. إننا تقريبا ننام تحت كوبري.