بيلا حديد تلتقي بأقاربها العرب في أبو ظبي… صور من رحلتها مع حبيبها

متابعة الخليج 365: نشرت عارضة الأزياء العالمية من أصل فلسطيني بيلا حديد صوراً من رحلتها إلى أبو ظبي على هامش حفلة لحبيبها النجم الكندي ذا ويكند. وقد التقت بيلا أقاربها العرب ونشرت عبر صفحتها الرسمية على انستغرام. وعلقّت على الألبوم قائلةً “إنها حقاً ليلة مميزة. تمكنت من لقاء قريبتي الرائعة ريما وابنتيها سلمى وآية حين كنت في دبي. وقد انتقلن لحضور العرض في أبو ظبي. أشعر بأنني محظوظة جداً”.

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