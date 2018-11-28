حنان الخضر تعود عن قرارها بعد البلبلة التي احدثتها

بعد شهر على اغلاق جميع حساباتها على مواقع التواصل، عادت نجمة ستار اكاديمي الفنانة حنان الخضر الى التواصل مع جمهورها بعد ان قررت فتح صفحاتها من فايسبوك الى انستغرام الى تويتر من جديد.

وعلى الرغم من ان حنان لم تنشر اي صورة او تعليق، الا ان فتح الحسابات بعد شهر من اغلاقها أدخل البهجة الى قلوب معجبيها الذين عبروا عن فرحتهم بهذه الخطوة مرحبين بقرار نجمتهم بالتواصل معهم من جديد.

وفي جولة سريعة على حسابات حنان الخضر الموثقة بالعلامة الزرقاء نرى انها خسرت متابعيها على حسابها على تويتر.

اما على انستغرام حافظت حنان على المتابعين 1.9 مليون متابع.

اما على فايسبوك وصل عدد متابعيها الى 240 الف متابع.

نذكر ان آخر اعمال حنان فيديو كليب “شناي” اطلقته في تموز الفائت وقد حقق العمل اكثر من ثلاث ملايين مشاهدة.

نشير ان حنان الخضر كانت قد احدثت بلبلة بين جمهورها بالقرار الذي اتخذته بالابتعاد عن التواصل. ولم تكشف حتى الآن عن الاسباب التي دفعتها الى اتخاذ مثل هذا القرار.