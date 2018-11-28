نهى عابدين تواصل تصوير دورها في مسلسل "منطقة محرمة"

القاهرة - محمد عمار
استأنفت الفنانة الشابة نهى عابدين تصوير مشاهدها في مسلسل "منطقة محرمة" أمام الفنان خالد النبوي في عدد من شوارع القاهرة وكان العمل مقرر عرضه في رمضان الماضي ولكنه توقف أكثر من 10 شهور لأنشغال أبطاله بمجموعة من الأعمال وتم إستئناف التصوير .
ويشارك في بطولته محمود عبد المغني ومصطفى أبو سريع المسلسل تأليف يوسف حسن يوسف وإخراج محممد بكير وتدور أحداثه حول إعلامي في حياته مجموعة من النساء وتدور حولهم أحداث العمل
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