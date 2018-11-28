شكرا لقرائتكم خبر عن نجل محمود البزاوى فى "قهوة أشرف" : أبويا كان بياخد هدومى يصور بيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حل الفنان محمود البزاوى، ونجله المخرج الشاب أكرم البزاوي ضيفين على الحلقة الخامسة من برنامج "قهوة أشرف" الذي يقدمه الفنان أشرف عبد الباقي على قناة "الحياة".

وتحدث البزاوي عن علاقته بالتكنولوجيا وتأثيرها في حياته، كما تحدث عن علاقته بابنه خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقف الكوميدية التي تحدث بينهما باستمرار، وحكى قصة الحادث الذي تسبب فيه استخدامه الموبايل أثناء القيادة .

وحكى أكرم بشكل كوميدي عن معاناته من استعارة والده بملابسه وارتدائها خلال التصوير، حيث كان يؤدي أحد امتحاناته في الجامعة وفوجئ بوالده يطلب منه ترك الامتحان والذهاب إليه فورا لأنه يرتدى "جاكيت" كان قد ارتداه والده خلال تصوير أحد الأعمال الفنية، وأصبح "الجاكيت راكور" وضرورى أن يأخذه معه التصوير في ذلك اليوم.

وتحدث عن سر تشجيع والده لفريق غزل المحلة لكرة القدم، وجعله هو الآخر من مشجعي هذا الفريق، ما جعله حتى الآن مشجعا مخلصا لنادي "غزل المحلة " ويتابع مبارياته حتي فى دورى الدرجة الثانية.

وكشف الفنان محمود البزاوي عن سبب عدم تعاونه مع ابنه في الفيلم الذى أخرجه، ولماذا لم يستعن به أكرم في عمل فني خاص به، خاصة بعد أن قدم أول فيلم له باسم "البحث عن أبو العربي".

وفى الفقرة الثانية استضاف الفنان أشرف عبد الباقى على القهوة، الزوجين عمر ومايسة أصحاب أول مصنع ساعات مصرى، وكذلك استضاف أحمد خشبة أحد الشباب المتخصصين في تقليد الفنانين، وأيضا استضاف الشاب أحمد عادل صاحب عربية "غزل البنات".