بالصور.. دينا الشربيني تشارك بسباق فورمولا للسيارات

نشرت الفنانة دينا الشربيني صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وهي متواجدة في أبو ظبي، وهي تحضر واحدة من سباق «فورمولا 1» للسيارات في أبو ظبي مع الفنان عمرو دياب، الذي تواجد هناك مع المطرب حسين الجسمي، والممثل الأمريكي ويل سميث، الذي حرص على مؤازرة صديقه لويس هاملتون، بطل العالم 5 مرات.

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وظهرت دينا في الصورة وهي ترتدي فستانًا أحمر طويلاً ولاقت الصورة إعجاب عدد كبير من جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتوقع الجمهور أن تكون دينا حاملاً وعلقوا على الصورة «شكلك حامل».

من جانبه نشر الفنان عمرو دياب صورًا له من السباق عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وذلك لمشاركة جمهوره هذه اللحظات.

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جدير بالذكر أن الفنانة دينا الشربيني احتفلت خلال الفترة الماضية بعيد ميلاد الهضبة عمرو دياب الـ57 في حفل خاص اقتصر على عدد من أصدقائه وبعض الشخصيات العامة، بينهم رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة وعمرو منسي، وتداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا للحفل، الذي شهد ظهورًا جديدًا للفنانة دينا الشربيني معه، كما اعتادت في الكثير من المناسبات الأخيرة، ما أثار الجدل مجددًا حول حقيقة ارتباطهما.