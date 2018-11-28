شيري عادل بطلة مسلسل أكرم حسني الجديد في رمضان 2019

يواصل فريق عمل مسلسل «اسمه إيه» الذي يخوض به الفنان أكرم حسني السباق الدرامي الرمضاني المقبل، التجهيزات الخاصة بالعمل، حيث انتهى المؤلف أيمن وتار من كتابة 10 حلقات حتى الآن في شكلها النهائي، ويجري المخرج خالد الحلفاوي جلسات عمل مكثفة مع المؤلف، بمشاركة المنتج كريم أبوذكري والفنان أكرم حسني، للوقوف على التفاصيل النهائية قبل بدء التصوير، ومن المقرر أن يبدأ التصوير خلال الأيام القادمة.

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وتجري الشركة المنتجة «k media» حاليًا التعاقدات مع باقي أبطال العمل، ومن المرجح أن تكون البطولة النسائية للفنانة شيري عادل، التي يجري حاليًا التعاقد معها لمشاركة أكرم حسني البطولة.

يذكر أن مسلسل «اسمه إيه» هو التعاون الثاني بين المنتج كريم أبوذكري والفنان أكرم حسني والمخرج خالد الحلفاوي والمؤلف أيمن وتار، وذلك بعد نجاحهم معًا العام الماضي في مسلسل «الوصية».